Силуанов заявил о готовности России в суде доказывать проведение платежей по евробондам

В случае объявления Западом дефолта по евробондам, Москва готова доказывать через суд, что сделала все возможное для выполнения обязательств перед зарубежными инвесторами, заявил министр финансов России Антон Силуанов.



По его словам, Россия будет предъявлять в суде платежки, подтверждающие попытки заплатить в валюте и в рублях. Силуанов считает, что России придется доказывать правоту «очень активно»:

— Нынешний кризис показал, что все базовые западные устои, основанные на демократии, неприкосновенности частной собственности и других западных ценностях, рушатся, поэтому вопрос объективности их судебной системы мы также ставим под большое сомнение, — сказал он в интервью «Известиям».

Западные страны в ответ на спецоперацию на Украине ограничили возможности Банка России использовать золотовалютные резервы в иностранной валюте. Это не позволило Минину исполнить обязательства по евробондам из-за отказа иностранного банка-агента. Выплата зарубежным держателям бумаг была произведена в рублях. Конвертировать их в валюту инвесторы смогут после возвращения России доступа к замороженным валютным счетам.

Фото: wikipedia.org

29 марта в Минфине рассказали об исполнении обязательств по выплате купона по евробондам на сумму $102 млн со сроком погашения в 2035 году. Средства для выплаты дохода по облигациям внешних облигационных займов получил накануне Национальный расчетный депозитарий. Отмечается, что обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций.

Маргарита Головатенко