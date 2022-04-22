В МВФ прокомментировали возможность дефолта в России

Суверенный долг России не является большим в глобальном масштабе, однако ограниченность доступа страны к мировому рынку может оказать значительное влияние на развитие ее экономики. Об этом заявил глава Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер.

— Суверенный долг России относительно невелик в глобальном отношении. Это должно оказать некоторый смягчающий эффект с точки зрения стабильности. Российскому правительству будет сложно получить доступ к рынкам [других стран], на это потребуется время, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: wikipedia.org

Вчера глава Центробанка России Эльмира Набиуллина в ходе своего выступления в Госдуме заявила, что стране не грозит дефолт. Она уточнила, что у cтраны есть все необходимые финансовые ресурсы.

На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила мнение, что санкции приведут к дефолту в России. По ее оценке, экспорт уже рухнул на 70%, ВВП России рухнет на 11%. Она добавила, что сотни компаний и тысячи специалистов отвернулись от страны.

Татьяна Леухина