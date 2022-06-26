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В Татарстане второй день подряд выявляют 52 новых случая COVID-19

11:12, 26.06.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Татарстане второй день подряд выявляют 52 новых случая COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за минувшие сутки выявили 52 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 152 366.

За сутки госпитализированы 44 пациента с COVID-19, выздоровели 37 человек. С начала пандемии от инфекции вылечились 148 548 татарстанцев.

За сутки не зарегистрировано ни одного случая смерти. Всего от COVID-19 умерли 1 995 жителей Татарстана, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

25 июня также сообщалось, что за сутки в Татарстане зарегистрировали 52 случая заражения COVID-19. Показатели суточной заболеваемости опустились до значений сентября прошлого года.

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 26 июня читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:10
    После 30 августа будем ждать "всплеск" заболеваемости и очередной этап добровольно - принудительной вакцинации, чтобы освободить склады от чудо вакцины и завалов масок.
    А до 30 августа - туристы со всей страны велком!

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