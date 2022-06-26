В Татарстане второй день подряд выявляют 52 новых случая COVID-19

В Татарстане за минувшие сутки выявили 52 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 152 366.

За сутки госпитализированы 44 пациента с COVID-19, выздоровели 37 человек. С начала пандемии от инфекции вылечились 148 548 татарстанцев.

За сутки не зарегистрировано ни одного случая смерти. Всего от COVID-19 умерли 1 995 жителей Татарстана, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

25 июня также сообщалось, что за сутки в Татарстане зарегистрировали 52 случая заражения COVID-19. Показатели суточной заболеваемости опустились до значений сентября прошлого года.

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 26 июня читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Леухина