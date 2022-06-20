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В Татарстане число госпитализаций пациентов с COVID-19 на прошлой неделе сократилось на 2,6%

01:27, 20.06.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане число госпитализаций пациентов с COVID-19 на прошлой неделе сократилось на 2,6%
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане на прошлой неделе число госпитализаций пациентов с коронавирусом снизилось лишь на 2,6% по сравнению с предыдущими семью днями, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

С 13 по 19 июня с COVID-19 госпитализировали 302 татарстанца. За предыдущую неделю, с 6 по 12 июня в республике в больницы попали 310 заболевших.

Фото: Максим Платонов

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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