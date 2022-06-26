Суд взыскал компенсацию с предпринимателя, который продавал контрафактные запчасти КАМАЗа

Арбитражный суд Татарстана взыскал компенсацию в размере 100 тысяч рублей с челнинского предпринимателя, который продавал контрафактные запчасти КАМАЗа. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Бизнесмен продавал детали в контрафактной упаковке с надписью «Оригинальные запчасти KAMAZ». Служба судебной работы направила ему претензию о добровольной выплате компенсации в размере 100 тысяч рублей. Однако она осталась без ответа.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Арбитражный суд Татарстана взыскал с него компенсацию в размере 100 тысяч рублей за незаконное использование товарных знаков ПАО «КАМАЗ».

Напомним, суды уже взыскивали с предпринимателей в общей сложности более 90 тысяч рублей за незаконное использование товарных знаков КАМАЗа. Так, суд привлек к ответственности администратора доменного имени камаз-руза.рф.



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Татьяна Леухина