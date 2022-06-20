КАМАЗ взыскал с предпринимателей компенсацию за незаконное использование его товарных знаков

Суд взыскал с предпринимателей в общей сложности более 90 тысяч рублей за незаконное использование товарных знаков КАМАЗа. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.



Так, суд привлек к ответственности администратора доменного имени камаз-руза.рф — Арбитражный суд Московской области взыскал в пользу автогиганта 30 012 рублей компенсации. Аналогично Арбитражный суд Нижегородской области взыскал с администратора домена kamaz-comauto.ru компенсацию в размере 63 673 рублей.

Исполнение судебных актов будет возложено на Федеральную службу судебных приставов.

В мае КАМАЗ через суд взыскал более 160 тысяч рублей за незаконное использование объектов интеллектуальной собственности. Юридические лица и индивидуальные предприниматели использовали объекты интеллектуальной собственности без заключения с правообладателем лицензионных договоров.

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Маргарита Головатенко