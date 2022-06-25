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Минобороны России сообщило об установлении полного контроля над Северодонецком

20:20, 25.06.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны России сообщило об установлении полного контроля над Северодонецком
Фото: mil.ru

Подразделения Луганской Народной Республики (ЛНР) при поддержке российских войск полностью освободили Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили срыв планов врага превратить промышленную зону северодонецкого предприятия «Азот» в очаг сопротивления. Территория «Азота» полностью контролируется подразделениями Народной милиции ЛНР.

Вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под полный контроль республики, сообщает «РИА Новости».

Сегодня промышленная зона предприятия «Азот» в Северодонецке перешла под полный контроль Народной милиции ЛНР и ВС России.

Сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория заводов и аэропорт освобождены и идет работа по зачистке населенного пункта Боровское.

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Маргарита Головатенко
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