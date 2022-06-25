Минобороны России сообщило об установлении полного контроля над Северодонецком
Подразделения Луганской Народной Республики (ЛНР) при поддержке российских войск полностью освободили Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили срыв планов врага превратить промышленную зону северодонецкого предприятия «Азот» в очаг сопротивления. Территория «Азота» полностью контролируется подразделениями Народной милиции ЛНР.
Вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под полный контроль республики, сообщает «РИА Новости».
Сегодня промышленная зона предприятия «Азот» в Северодонецке перешла под полный контроль Народной милиции ЛНР и ВС России.
Сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория заводов и аэропорт освобождены и идет работа по зачистке населенного пункта Боровское.
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