Промзона «Азота» в Северодонецке перешла под контроль ЛНР и сил России

Промышленная зона предприятия «Азот» в Северодонецке перешла под полный контроль Народной милиции ЛНР и ВС России, об этом сообщил подполковник ведомства Андрей Марочко.



Сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория заводов и аэропорт освобождены и идет работа по зачистке населенного пункта Боровское.

Марочко заявил, что союзные силы взяли под контроль шахту и один из заводов в Лисичанске, где бои идут в жилой застройке, сообщает «РИА Новости».

Накануне сообщалось, что за сутки в Россию эвакуировали более 27 тысяч человек с территорий ДНР, ЛНР и Украины. Российские военные провели шесть гуманитарных акций в ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской областях. Саперы за сутки проверили 23 гектара территорий ДНР и ЛНР. Российская сторона получила почти 50 обращений с просьбами об эвакуации.

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Маргарита Головатенко