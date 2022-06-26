Исследование: продав жилье в Казани, можно рассчитывать на студию в 20—28 кв. м в Москве

При продаже жилья в Казани можно рассчитывать на студию 20—28 кв. м, согласно данным исследования федерального портала «Мир квартир», которые приводит ТАСС.



В исследовании учитывалась средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в российских регионах — 5,1 млн рублей, а еще средняя стоимость квадратного метра в квартире экономкласса в Москве — 287,8 тыс. рублей.

Наибольшее количество «квадратов» могут приобрести жители Санкт-Петербурга, Сочи и Севастополя: 30—39 кв. м. На 20—28 кв. м, кроме казанцев, могут рассчитывать жители Владивостока, Московской области, Калининграда, Симферополя, Сургута, Читы, Якутска, Хабаровска и Иркутска.



Жители еще 39 городов смогут позволить себе 12—20 кв. м, среди них — Екатеринбург, Тюмень, Самара, Ставрополь, Красноярск, Владикавказ, Ростов-на-Дону, Мурманск, Грозный и др.

Средняя площадь квартиры в регионах России — 55 кв. м. В среднем жители регионов могут рассчитывать только на 17,8 кв. м в российской столице.

Фото: Максим Платонов

В начале июня сообщалось, что в России средняя стоимость недвижимости на вторичном рынке продолжает снижаться второй месяц подряд.

Согласно исследованию, Казань оказалась среди городов, где с конца марта больше всего снизились цены на вторичное жилье. Они упали на 4,2%. Средняя стоимость квартиры в столице Татарстана составила 7,03 млн рублей, одного квадратного метра — 139,6 тысячи рублей.

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Маргарита Головатенко