В России средняя стоимость жилья на вторичном рынке продолжила снижаться в мае

В России средняя стоимость недвижимости на вторичном рынке продолжает снижаться второй месяц подряд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора федерального агентства недвижимости «Этажи» Татьяну Ахметдинову.

По ее словам, в мае готовые квартиры подешевели на 2,1% — до 78 тысяч рублей за квадратный метр. Это стало рекордом за несколько лет. При этом в апреле снижение было гораздо сдержаннее — на уровне 0,5%. Заметнее всего в прошлом месяце среди крупных городов России средняя цена квадратного метра вторичного жилья снизилась в Санкт-Петербурге (-0,9%), Новосибирске (-0,8%), Красноярске (-0,6%), Волгограде (-0,2%) и Москве (-0,1%).

Ахметдинова считает, что это связано с тем, что на сегодня востребованы наиболее доступные и бюджетные варианты, а также объекты с дисконтом, которые в первую очередь выбывают с рынка. Она добавила, что не все собственники квартир готовы снижать цену предложения, но при этом они готовы торговаться и снизить цены для реальных покупателей.

Фото: Максим Платонов (архив)

Согласно исследованию, Казань оказалась среди городов, где с конца марта больше всего снизились цены на вторичное жилье. Они упали на 4,2%. Средняя стоимость квартиры в столице Татарстана составила 7,03 млн рублей, одного квадратного метра — 139,6 тысячи рублей.

Дарья Акимова