Пловец Красных считает, что «Игры дружбы» в Казани будут высококонкурентными
Международные соревнования по водным видам спорта «Игры дружбы», которые начнутся в Казани в июле, могут быть высококонкурентными, такое мнение выразил серебряный призер Олимпийских игр в Токио в эстафете Александр Красных.
— Я хотел бы особо отметить дистанцию 200 метров, вольный стиль, все-таки для меня это профильная дистанция. И конкуренция даже на чемпионате России весьма высока. Финал чемпионата России на 200 метров вольным стилем проходит практически без пехотинцев либо [есть] один пехотинец. Остальные все именитые ребята. И конкуренция там запредельная, — сказал пловец.
По словам Красных, российские спортсмены в условиях отстранения от международных соревнований нуждаются в альтернативном варианте. Поэтому пловец считает предстоящий старт необходимым.
На финансирование международных соревнований по водным видам спорта «Игры дружбы», потратят 158,9 млн рублей. На эти цели выделяется субсидия из федерального бюджета АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».
На этой неделе стало известно, что уже восемь стран подтвердили участие в международных соревнованиях.
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