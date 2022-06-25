Пловец Красных считает, что «Игры дружбы» в Казани будут высококонкурентными

Международные соревнования по водным видам спорта «Игры дружбы», которые начнутся в Казани в июле, могут быть высококонкурентными, такое мнение выразил серебряный призер Олимпийских игр в Токио в эстафете Александр Красных.



— Я хотел бы особо отметить дистанцию 200 метров, вольный стиль, все-таки для меня это профильная дистанция. И конкуренция даже на чемпионате России весьма высока. Финал чемпионата России на 200 метров вольным стилем проходит практически без пехотинцев либо [есть] один пехотинец. Остальные все именитые ребята. И конкуренция там запредельная, — сказал пловец.

По словам Красных, российские спортсмены в условиях отстранения от международных соревнований нуждаются в альтернативном варианте. Поэтому пловец считает предстоящий старт необходимым.

Фото: realnoevremya.ru

На финансирование международных соревнований по водным видам спорта «Игры дружбы», потратят 158,9 млн рублей. На эти цели выделяется субсидия из федерального бюджета АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

На этой неделе стало известно, что уже восемь стран подтвердили участие в международных соревнованиях.

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Маргарита Головатенко