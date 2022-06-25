Министр молодежи Татарстана рассказал, что будет с арт-резиденцией «Созвездие-Йолдызлык»

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану (архив)

Министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов в программе «Интервью без галстука» рассказал о том, что в дальнейшем ожидает арт-резиденцию «Созвездие-Йолдызлык».



Напомним, 14 июня в Казани произошел пожар в Алафузовском театре — арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык». Сообщение о нем поступило в 11.38. Локализовать возгорание на площади 500 кв. метров удалось лишь спустя пять часов, к 16.33. К тушению пожара привлекали 85 человек и 24 единицы техники. Прокуратура Казани организовала проверку по факту возгорания здания. Пожар потушили лишь к шести часам вечера.

По словам Сулейманова, в настоящее время ожидаются результаты экспертиз. Следствие должно установить причины произошедшего. Затем будет необходимо оценить ущерб, после чего уже запустить сам восстановительный процесс.

Сумму, требующуюся на восстановление, Сулейманов не назвал и отметил, что разговоры об этом пока преждевременны. Здание — памятник культурного наследия, и это накладывает определенные дополнительные требования и к проектным, и к строительным работам.

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Маргарита Головатенко