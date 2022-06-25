Главное о коронавирусе на 25 июня: татарстанцы охладели к вакцинации, в Шанхае нет новых случаев впервые с марта
Все детские лагеря Татарстана соответствуют санитарным требованиям
За последние сутки в Татарстане выявлено 52 случая заражения коронавирусом. Всего на 25 июня общее количество инфицированных в республике достигло 152 314. Выздоровели за весь период 148 511 человек, в том числе 144 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 995 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 40 человек.
- Коронавирус никуда не исчезнет и продолжит циркулировать как сезонное заболевание, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина. Она рассказала об улучшении ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Татарстане. Снижение числа заражений наблюдается с восьмой недели 2022 года, с 21 февраля.
- Татарстанцы потеряли интерес к вакцинации против COVID-19, заявил заместитель министра здравоохранения Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Повторную прививку должны сделать 1 миллион 535 тысяч жителей республики.
- Любовь Авдонина рассказала, что в 14 загородных оздоровительных лагерях республики отдыхают 19 тысяч детей. Летняя оздоровительная кампания стартовала почти месяц назад. Работают в Татарстане также 18 палаточных лагерей. В них отдыхают более 2 тысяч несовершеннолетних. Все лагеря соответствуют санитарным требованиям, заверила Любовь Авдонина. За неделю провели проверку 29 объектов. Грубых нарушений в лагерях не выявили.
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России снизился до 21,5%
За последние сутки в России выявили 3 072 новых случая коронавируса, выздоровели 3 454 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 415 877 человек, а выздоровевших — до 17 842 800. За сутки болезнь унесла жизни 61 россиянина. За весь период в России от коронавируса умерли 380 837 человек.
- Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России опустился за неделю с 24,8% до 21,5%, следует из данных, опубликованных в пятницу на портале стопкоронавирус.рф.
- Вакцинацию против коронавируса первым компонентом в стране провели 92 687 754 раза, а полный цикл вакцинации — 88 298 127 раз.
- Глава Крыма Сергей Аксенов впервые за время ограничений, связанных с коронавирусом, разрешил провести в республике массовые мероприятия по случаю празднования Курбан-байрама. В 2021 году они были ограничены, а в 2020-м молитвы проходили при строгом соблюдении коронавирусных ограничений.
Суточное число заразившихся «лихорадкой» в КНДР упало ниже 10 тысяч
В мире коронавирусом нового типа на 08.20 (мск) заразились 542 919 060 человек, 6 327 852 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (86 909 716). На второй строчке — Индия (43 378 234), на третьей — Бразилия (32 023 166), на четвертой — Франция (30 714 200), на пятой — Германия (27 771 111).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 015 789). За ними следуют Бразилия (670 229), Индия (524 974), Россия (373 075, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (325 511).
- Мужскую сборную Канады по водному поло условно сняли с чемпионата мира из-за коронавируса. Команда провела один матч на турнире, уступив испанцам со счетом 2:19.
- В Северной Корее число заболевших «лихорадкой» опустилось ниже отметки в 10 тыс. выявленных случаев за сутки. Всего за время эпидемии «лихорадки», которую зарубежные эксперты также называют коронавирусом, в КНДР зафиксировано более 4,7 млн случаев заболевания, выздоровели более 4,68 млн человек, более 17 тыс. проходят лечение.
- В Шанхае впервые с марта не выявили за сутки ни одного случая COVID-19. В связи с этим с понедельника учащиеся начальной и средней школы смогут вернуться в классы, но все сотрудники школ, учащиеся и их родители должны сдать ПЦР-тесты. Также жители 25-милионного Шанхая продолжат сдавать тесты на коронавирус по выходным до конца июля. Запрещен прием пищи в ресторанах в большей части города.
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