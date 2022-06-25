Главное о коронавирусе на 25 июня: татарстанцы охладели к вакцинации, в Шанхае нет новых случаев впервые с марта

Фото: Максим Платонов

Все детские лагеря Татарстана соответствуют санитарным требованиям

За последние сутки в Татарстане выявлено 52 случая заражения коронавирусом. Всего на 25 июня общее количество инфицированных в республике достигло 152 314. Выздоровели за весь период 148 511 человек, в том числе 144 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 995 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 40 человек.

Коронавирус никуда не исчезнет и продолжит циркулировать как сезонное заболевание, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина. Она рассказала об улучшении ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Татарстане. Снижение числа заражений наблюдается с восьмой недели 2022 года, с 21 февраля.

Татарстанцы потеряли интерес к вакцинации против COVID-19, заявил заместитель министра здравоохранения Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Повторную прививку должны сделать 1 миллион 535 тысяч жителей республики.

Фото: Максим Платонов (архив)

Любовь Авдонина рассказала, что в 14 загородных оздоровительных лагерях республики отдыхают 19 тысяч детей. Летняя оздоровительная кампания стартовала почти месяц назад. Работают в Татарстане также 18 палаточных лагерей. В них отдыхают более 2 тысяч несовершеннолетних. Все лагеря соответствуют санитарным требованиям, заверила Любовь Авдонина. За неделю провели проверку 29 объектов. Грубых нарушений в лагерях не выявили.



Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России снизился до 21,5%

За последние сутки в России выявили 3 072 новых случая коронавируса, выздоровели 3 454 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 415 877 человек, а выздоровевших — до 17 842 800. За сутки болезнь унесла жизни 61 россиянина. За весь период в России от коронавируса умерли 380 837 человек.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России опустился за неделю с 24,8% до 21,5%, следует из данных, опубликованных в пятницу на портале стопкоронавирус.рф.

Вакцинацию против коронавируса первым компонентом в стране провели 92 687 754 раза, а полный цикл вакцинации — 88 298 127 раз.

Глава Крыма Сергей Аксенов впервые за время ограничений, связанных с коронавирусом, разрешил провести в республике массовые мероприятия по случаю празднования Курбан-байрама. В 2021 году они были ограничены, а в 2020-м молитвы проходили при строгом соблюдении коронавирусных ограничений.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Суточное число заразившихся «лихорадкой» в КНДР упало ниже 10 тысяч

В мире коронавирусом нового типа на 08.20 (мск) заразились 542 919 060 человек, 6 327 852 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (86 909 716). На второй строчке — Индия (43 378 234), на третьей — Бразилия (32 023 166), на четвертой — Франция (30 714 200), на пятой — Германия (27 771 111).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 015 789). За ними следуют Бразилия (670 229), Индия (524 974), Россия (373 075, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (325 511).

Мужскую сборную Канады по водному поло условно сняли с чемпионата мира из-за коронавируса. Команда провела один матч на турнире, уступив испанцам со счетом 2:19.

В Северной Корее число заболевших «лихорадкой» опустилось ниже отметки в 10 тыс. выявленных случаев за сутки. Всего за время эпидемии «лихорадки», которую зарубежные эксперты также называют коронавирусом, в КНДР зафиксировано более 4,7 млн случаев заболевания, выздоровели более 4,68 млн человек, более 17 тыс. проходят лечение.

В Шанхае впервые с марта не выявили за сутки ни одного случая COVID-19. В связи с этим с понедельника учащиеся начальной и средней школы смогут вернуться в классы, но все сотрудники школ, учащиеся и их родители должны сдать ПЦР-тесты. Также жители 25-милионного Шанхая продолжат сдавать тесты на коронавирус по выходным до конца июля. Запрещен прием пищи в ресторанах в большей части города.

Фото: Максим Платонов (архив)

Дарья Пинегина