В Татарстане в загородных лагерях отдыхают 19 тысяч детей

Фото: Олег Тихонов

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что на сегодняшний день в 14 загородных оздоровительных лагерях республики отдыхают 19 тысяч детей. Летняя оздоровительная кампания стартовала почти месяц назад.



Работают в Татарстане также 18 палаточных лагерей. В них отдыхают более 2 тысяч несовершеннолетних.

Все лагеря соответствуют санитарным требованиям, заверила Любовь Авдонина. За неделю провели проверку 29 объектов. Грубых нарушений в лагерях не выявили.

Фото: Ринат Назметдинов

Напомним, в Татарстане этим летом более 57 тысяч детей отправятся на отдых в пришкольные лагеря. По словам замминистра образования и науки Татарстана Алсу Асадуллиной, запланировали свой отдых в них всего 82 255 детей. Она добавила, что министерство организует отдых для 107 тысяч детей, из которых 3 891 ребенок находится в трудной жизненной ситуации, около 9 тысяч одаренных детей. 12 тысяч поедут в лагеря труда и отдыха.



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Татьяна Демина