В Якутске в Дни Татарстана состоялось открытие Сабантуя

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В Дни Татарстана в Якутии состоялось открытие Сабантуя, оно прошло в Якутске, в местности Ус Хатын, где проходит национальный праздник лета Ысыах Туймаады, сообщает ТАСС.



— Мы искренне счастливы, что имеем возможность посмотреть на национальный их, такой же как наш, Сабантуй, мощный праздник с традициями, культурой <...> и, конечно же, показать небольшую часть нашей культуры татарской, — сказал президент Татарстана Рустам Минниханов.

На мероприятии проходят различные конкурсы. Среди основных — татарская борьба куреш. Проходят и национальные игры — бег с наполненными водой ведрами и коромыслом, бег с яйцом на ложке, бег в мешках и др.

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

Дни Республики Татарстан проходят в столице Якутии с 22 по 25 июня. Представлена обширная программа, которая знакомит жителей и гостей Якутии с культурой, обычаями и традициями Татарстана.

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Маргарита Головатенко