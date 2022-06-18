Как в Якутии пройдут Дни Татарстана с 22 по 25 июня — подробная программа

Фото: Илья Репин (архив)

В рамках проведения Дней Татарстана в Якутии с 22 по 25 июня представят масштабную культурную программу. В состав делегации войдут писатели, артисты театра и другие мастера искусств республики.

Так, группа писателей под началом председателей Союза писателей Татарстана Ркаила Зайдуллина презентует книги, переведенные с якутского на татарский язык и наоборот. Свои работы представят мастера народного промысла.

Также откроется выставка «В гостях у татар», состоящая из экспонатов Елабужского музея-заповедника. Ее планирует посетить президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщила начальник отдела сетевого взаимодействия, международного и межрегионального сотрудничества Минкультуры Виктория Даутова. Выставка побывала уже в 16 городах и 11 регионах России. Экспозиция знакомит с более 266 экспонатами собрания государственного музея-заповедника.

Фото: elabuga.com

На гастроли в столицу Якутии отправятся Буинский драмтеатр, который представит пьесы на русском и татарском языках, Госансамбль песни и танца Татарстана, ведущие солисты республики — Айдар Сулейманов, Алина Шарипзянова, Зуфар Билалов. С большим концертом они выступят на площадке государственного театра оперы и балета.



В рамках «Дня татарского кино», которые в Якутии пройдут впервые, жителям самого отдаленного и холодного региона России покажут четыре ленты, снятые кинематографистами республики, сообщила директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова. Это музыкальная комедия «Апипа», фильмы «Исенмесез», «Осанна» и «Мы — дети 41-го года». Все эти фильмы представят создатели — председатель Союза кинематографистов Татарстана Ильдар Ягафаров, режиссеры Ильшат Рахимбай и Алексей Барыкин. Все это будет в рамках творческих встреч и после кинопоказов намечены новые направления сотрудничества.

Фото: tatarkino.ru

В мае стало известно, что президент Татарстана Рустам Минниханов увеличил размеры грантов для организаций в области культуры, искусства и кинематографа. Общая сумма господдержки увеличилась на 6,7 миллиона рублей: с 349,3 до 356 миллионов рублей. В списке тех, кто ее получит, оказалось «Татаркино».



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Ангелина Панченко