За сутки в Россию эвакуировали более 27 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины

Фото: кадр видео Минобороны России

За сутки в Россию эвакуировали более 27 тысяч человек с территорий ДНР, ЛНР и Украины. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Российские военные провели шесть гуманитарных акций в ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской областях. Саперы за сутки проверили 23 гектара территорий ДНР и ЛНР.

Фото: кадр видео Минобороны России

Российская сторона получила почти 50 обращений с просьбами об эвакуации, пишет ТАСС.

Вчера более 22 тысяч человек эвакуировали за сутки с территорий ДНР, ЛНР и Украины в Россию. Военные провели четыре гуманитарные акции в ДНР, ЛНР и Запорожской области.



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Татьяна Леухина