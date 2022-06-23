Минобороны России сообщило об эвакуации более 22 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины

Фото: кадр видео Минобороны России

Более 22 тысяч человек эвакуировали за сутки с территорий ДНР, ЛНР и Украины в Россию. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Российские военные провели четыре гуманитарные акции в ДНР, ЛНР и Запорожской области. Саперы проверили за сутки более 20 гектаров территорий Луганской и Донецких народных республик, передает ТАСС.

Фото: кадр видео Минобороны России (архив)

Сегодня утром Минобороны России сообщило, что в подразделениях 30-й механизированной бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате огневого поражения ВС России осталось менее 50% личного состава. Еще более 170 солдат и офицеров эвакуировали из района боевых действий с тяжелыми ранениями.



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Татьяна Леухина