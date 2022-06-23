Новости общества

22:12 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минобороны России сообщило об эвакуации более 22 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины

21:48, 23.06.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны России сообщило об эвакуации более 22 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины
Фото: кадр видео Минобороны России

Более 22 тысяч человек эвакуировали за сутки с территорий ДНР, ЛНР и Украины в Россию. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Российские военные провели четыре гуманитарные акции в ДНР, ЛНР и Запорожской области. Саперы проверили за сутки более 20 гектаров территорий Луганской и Донецких народных республик, передает ТАСС.

Фото: кадр видео Минобороны России (архив)

Сегодня утром Минобороны России сообщило, что в подразделениях 30-й механизированной бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате огневого поражения ВС России осталось менее 50% личного состава. Еще более 170 солдат и офицеров эвакуировали из района боевых действий с тяжелыми ранениями.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также