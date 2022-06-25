«Конкуренция всегда рождает хорошие проекты»: эксперт об открытии общепита на пляжах

Фото: Максим Платонов

На пляжах, рядом с которыми есть большое количество разнообразных инфраструктурных объектов, более выгодно открывать несколько различных заведений общественного питания. Это создает конкуренцию и провоцирует их развиваться. Об этом «Реальному времени» рассказала председатель Ассоциации рестораторов Казани Галина Шарафутдинова.

— На мой взгляд, конкуренция всегда рождает хорошие проекты. Когда стоит один оператор [общественного питания], у него нет мотивации к тому, чтобы развиваться и улучшать свое качество и уровень обслуживания. Когда заходят другие операторы, у них возникает хорошее соревнование — каждый стремится предоставить как можно больше качественных услуг, — рассказала она.

Шарафутдинова пояснила, что открытие одного большого ресторана, как это, например, собираются реализовать на пляже в Елабуге, может быть целесообразно только в том случае, если рядом с местом отдыха нет развитой общественной инфраструктуры. Также она уточнила, что в этом случае можно столкнуться с рядом подводных камней. В частности, это касается отсутствия конкуренции. Если у заведения не будет «противников», оно не будет стремиться улучшать качество работы и повышать уровень сервиса.

Фото: Максим Платонов

— Если, например, мы говорим о Казани, о центре города, то здесь есть в шаговой доступности большое количество предприятий общественного питания. И здесь вполне возможно предоставить больший выбор для потребителей. Один оператор питания может не удовлетворить все потребности [отдыхающих], и если будут представлены, например, фастфуд, кофейни, заведения национальной кухни, я думаю, все это будет востребовано, — считает Шарафутдинова.

В больших городах с развитой инфраструктурой и большим притяжением туристов, наоборот, более выгодно, по ее мнению, открывать различные точки общественного питания. Так они смогут, во-первых, развиваться из-за возникшей конкуренции и, во-вторых, удовлетворить большее количество запросов отдыхающих за счет разнообразия предлагаемых блюд. Так, кто-то может специализироваться на фастфуде, кто-то — на национальной кухне. Большой спрос сможет удовлетворить наибольшее количество человек.

Фото: Ринат Назметдинов

Тем временем по состоянию на 22 июня непригодными для купания в Казани признаны пляжи «Нижнее Заречье», «Озеро Большое Лебяжье» и «Локомотив», а еще «Комсомольский» в Дербышках. В итоге из пяти пляжей, которые оборудованы, в списке нет только «Озера Глубокого».

Первые три казанских пляжа не соответствуют санитарно-химическим показателям. Непригодными по этой же причине признали пляжи Набережных Челнов и Мензелинска. Казанский пляж «Комсомольский» не соответствует норме по микробиологическим показателям, как и пляжи в Зеленодольске и в Камско-Устьинском районе. Администрациям районов и ответственным юридическим лицам направили предложения об установке аншлагов о запрете купания.



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Артем Гафаров