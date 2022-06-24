В Нурлате в пожаре в частном доме погиб подросток
В Нурлате во время тушения пожара в частном доме обнаружено тело подростка 2007 года рождения, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
По предварительным данным, возгорание произошло в сарае, а затем огонь перекинулся на дом, в котором находился подросток. В это время родители находились на работе, а бабушка работала на приусадебном участке. Семья благополучная, на профилактических учетах не состояла.
На место происшествия выехал прокурор Нурлата Сайяр Зиятдинов. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
В казанском поселке Малые Клыки в начале июня в отеле «Регина» произошел пожар, на котором спасли 12-летнего ребенка. В результате инцидента погибших и пострадавших не было.
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