В Казани на пожаре в отеле спасли 12-летнего ребенка

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В казанском поселке Малые Клыки в отеле «Регина» произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Пожарные установили, что произошло задымление в неэксплуатируемой сауне на первом этаже здания, горела деревянная обшивка. До их прибытия самостоятельно эвакуировались 90 человек.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 4 кв. метра. При помощи маски спасаемого пожарные спасли ребëнка 12 лет. В результате инцидента погибших и пострадавших нет.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Предварительная причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации электроборудования.

Во вторник в Авиастроительном районе Казани одного человека госпитализировали после пожара в многоквартирном доме.



Татьяна Леухина