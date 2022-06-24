Счетная палата Татарстана обнаружила в РКНЦ нарушений на 50 млн рублей

В ходе проверки Счетной палаты Татарстана в Республиканском клиническом неврологическом центре выявлено нарушений на 50 млн рублей, из которых основной объем — 42,4 млн рублей — связан с управлением и распоряжением государственной собственностью. Так, длительный период времени не используются объекты недвижимости общей стоимостью 29,7 млн рублей. Часть помещений учреждения находится в неудовлетворительном состоянии: из-за протекающей крыши на стенах и потолке образовалась плесень.

Более 3 лет у неврологического центра простаивает автобус стоимостью 1,8 млн рублей, но ежегодно оплачивается транспортный налог. Не используются также медицинское оборудование и оргтехника общей стоимостью 11 млн рублей.

— С 1 июня учреждение присоединено к седьмой городской больнице, и вся неиспользуемая недвижимость и медтехника передаются Минземимущества и частично — в другие больницы. Автобус также выставляется на торги, — пояснил на коллегии Счетной палаты исполняющий обязанности главврача Рафат Садриев.

Также в учреждении не соблюдались нормы питания: в меню частенько отсутствовали молочные продукты, мясо, рыба, потребление белковой смеси составляет 9% от нормы.

В ходе проверки был проведен сравнительный анализ цен на поставку товаров в неврологический центр. В ряде случаев они обходились заметно дороже, нежели для других медучреждений. Так, стоимость облучателя-рециркулятора «Дезар», приобретенного у ИП Степин М.В., превысила на 45—63% цену аналогичных товаров у других поставщиков. А закупленные у ООО «Диалан» медикаменты в ряде случаев стоили дороже на 38%, нежели в других регионах России.

Фото: zdrav.tatar.ru

Выявлены нарушения в части ведения бухгалтерского учета на общую сумму 6,6 млн рублей. По этим фактам, повлекшим искажение финансовой отчетности, составлены два протокола об административном правонарушении.

Коллегия приняла решение проинформировать о результатах проверки Министерство здравоохранения, Министерство земельных и имущественных отношений и прокуратуру Татарстана. В Республиканский клинический неврологический центр направлено представление для устранения выявленных нарушений.

Счетная палата Татарстана в ходе проверки в Мензелинском районе обнаружила нарушения и недостатки на 115,5 млн рублей, из них 80% подлежат устранению.

Элеонора Рылова