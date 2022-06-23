Счетная палата Татарстана обнаружила в Мензелинске нарушения на 115,5 млн рублей

Счетная палата Татарстана в ходе проверки в Мензелинском районе обнаружила нарушения и недостатки на 115,5 млн рублей, из них 80% подлежат устранению.

Как доложил на коллегии Счетной палаты аудитор Сергей Колодников, в деятельности местных управленцев общую картину подпортила сфера распоряжения муниципальной собственностью, на которую пришлась половина нарушений. К примеру, в 2020 году за счет средств республиканского бюджета в сумме 23,1 млн рублей в Юртовском сельском поселении были построены очистные сооружения в рамках нацпроекта по оздоровлению Волги. Но они так и не заработали из-за отсутствия подводящих канализационных сетей от жилых домов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Для полноценного функционирования требовалось подключение населения (это 3,8 км) и еще 2 километра основных сетей. Правительство дополнительно выделило 21,2 млн рублей. Работы идут, вернее, уже завершаются: исполнение составляет 95%, — заявил глава района Айдар Салахов.

На балансе учреждений образования и районного Дома культуры нашлись материальные ценности на 6,2 млн рублей, которые не используются более трех лет (мебель, кухонное оборудование, оргтехника, сценические костюмы).

Нарушения при формировании и исполнении бюджетов составили 6,4 млн рублей. Так, по несоответствующим кодам бюджетной классификации оплачены расходы по ремонту муниципальной квартиры, приобретению отдельных видов оборудования и инвентаря. А из-за просроченной задолженности по оплате земельного налога с организаций и налога на имущество физических лиц местный бюджет недополучил 5,8 млн рублей.

От сдачи в аренду земельных участков юридическим и физическим лицам бюджетом недополучено 1,8 млн рублей. Правда, со слов главы муниципального района, проблема решается, и на сегодня сумма сократилась до 1 млн рублей. «На 600 тысяч находятся в судах и на исполнении у приставов, а на 400 тысяч выставлены требования и подписаны соглашения по уплате долга», — пояснил Салахов.

Также выявлено неэффективное использование средств на сумму почти 19 млн рублей. В частности, в местных школах отсутствие приборов учета тепла и оплата по нормативу привели к излишним расходам по теплоснабжению зданий на 13,9 млн рублей. На дату проверки приборами учета потребления тепловой энергии были оснащены лишь 11% учреждений образования района.

Допущенные нарушения бухгалтерского учета и отчетности составили 26,1 млн рублей. В отношении должностных лиц проверенных учреждений составлены два протокола об административном правонарушении.

По результатам проверки в адрес главы Мензелинского муниципального района направлено представление, материалы передаются в прокуратуру республики.

Элеонора Рылова