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АвтоВАЗ планирует нарастить производство до 500 тысяч автомобилей в следующем году

03:26, 24.06.2022 1
АвтоВАЗ планирует нарастить производство до 500 тысяч автомобилей в следующем году
Фото: lada.ru

АвтоВАЗ планирует нарастить производство автомобилей до 500 тысяч автомобилей в год. Об этом заявил председатель правительства Ульяновской области Владимир Разумков по итогам конференции АвтоВАЗ с поставщиками.

— Мы услышали достаточно четкий сигнал о том, что 2023 год — это производство 500 тысяч автомобилей. На сегодняшний день возобновлено производство традиционной платформы, — приводит ТАСС его слова.

Фото: wikipedia.org

8 июня АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей на заводе в Тольятти после простоя с конца апреля. Там начался выпуск Lada Granta в версии Classic с минимизированным влиянием импорта. На следующий день компания объявила о простое с 14 по 17 июня в связи с отсутствием комплектующих изделий.

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Татьяна Леухина
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:51
    Запланировать можно сколько угодно, хоть 100 млн., толку то от этого?
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