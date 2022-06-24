АвтоВАЗ планирует нарастить производство до 500 тысяч автомобилей в следующем году

АвтоВАЗ планирует нарастить производство автомобилей до 500 тысяч автомобилей в год. Об этом заявил председатель правительства Ульяновской области Владимир Разумков по итогам конференции АвтоВАЗ с поставщиками.

— Мы услышали достаточно четкий сигнал о том, что 2023 год — это производство 500 тысяч автомобилей. На сегодняшний день возобновлено производство традиционной платформы, — приводит ТАСС его слова.

Фото: wikipedia.org

8 июня АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей на заводе в Тольятти после простоя с конца апреля. Там начался выпуск Lada Granta в версии Classic с минимизированным влиянием импорта. На следующий день компания объявила о простое с 14 по 17 июня в связи с отсутствием комплектующих изделий.

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Татьяна Леухина