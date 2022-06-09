АвтоВАЗ отправил часть сотрудников в простой после возобновления производства
АвтоВАЗ объявил о простое с 14 по 17 июня в связи с отсутствием комплектующих изделий. Об этом сообщается на страничке профсоюза компании во «Вконтакте».
Простой устанавливается для работников: задействованных в выпуске автомобилей, обеспечении и обслуживании производства подразделений, занятых производством машин семейства на платформе В0 и Niva; не задействованных в неотложных работах ремонту, обслуживанию, обеспечению работоспособности оборудования; не направленных на обучение.
Им компенсируют простой в размере двух третей средней зарплаты.
8 июня АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей на заводе в Тольятти после простоя с конца апреля. Там начался выпуск Lada Granta в версии Classic с минимизированным влиянием импорта.
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