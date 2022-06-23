В Евросоюзе заявили, что ситуация с Калининградом — это не блокада

Европейский союз не желает блокировать трафик между Россией и Калининградской областью. Об этом заявил верховный комиссар Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

— Ситуация с Калининградом — это не блокада, — заявил он изданию Open.

Дипломат подчеркнул, что Евросоюз не хочет, чтобы меры контроля предотвращали любые попытки уклониться от санкций, передает «РИА Новости».

Фото: europarl.europa.eu

На прошлой неделе Литовские железные дорогие уведомили Калининград о прекращении транзита ряда товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Тогда под запрет попали от 40 до 50% номенклатуры грузов, которые перевозились между российскими регионами и Калининградской областью. Среди них — строительные материалы, цемент, металлы.



Позже в Кремле заявили, что ситуация требует серьезного анализа. В МИД Литвы обратили внимание, что перевозки пассажиров и грузов через их территорию в Калининградскую область, не подпадающие под действие санкций ЕС, продолжаются.

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Татьяна Леухина