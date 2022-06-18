Литовские железные дороги прекратили транзит санкционных товаров в Калининград

Литовские железные дорогие уведомили Калининград о прекращении транзита ряда товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Под запрет попали от 40 до 50% номенклатуры грузов, которые перевозились между российскими регионами и Калининградской областью. Среди них — строительные материалы, цемент, металлы.

Фото: wikimedia.org

Сейчас требуется срочная постановка на линию Усть-Луга — Балтийск новых судов.

— Мы уже работаем сейчас с федеральными ведомствами — с Минтрансом, с Российскими железными дорогами, Росморпортом, министерством иностранных дел, другими ведомствами для того, во-первых, чтобы получить разъяснения от Европейской комиссии, попытаться добиться правильных разъяснений, потому что мы считаем, что это грубейшее нарушение протоколов по вступлению в ЕС Прибалтийских государств, — отметил он.

В апреле Латвия не пропустила более 150 грузовых автомобилей с российскими и белорусскими номерами из-за санкции ЕС. Также другие страны Евросоюза прекратили пропуск автотранспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации и Белоруссии.



Татьяна Леухина