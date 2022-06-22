Российская артиллерия поразила 253 района сосредоточения силы и техники ВСУ

Фото: кадр видео Минобороны России

Российские военные войска и артиллерия поразили 253 района скопления живой силы и военной техники ВСУ и шесть складов с боеприпасами около Лисичанска, Верхнекаменки, Мирной Долины, Лоскутовки и Подлесного (ЛНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, докладывая о ходе специальной военной операции.



ВС России продолжают наносить удары по военным объектам на Украине. Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ в ДНР, сообщает «РИА Новости».

Поражено 13 украинских взводов реактивных систем залпового огня. 21 июня в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах Николаевского судостроительного завода «Океан».

Фото: кадр видео Минобороны России

21 июня Минобороны России сообщило о неудачной попытке ВСУ овладеть островом Змеиный. В воздушном налете задействовали более 15 беспилотников в ударном и разведывательном исполнении под прикрытием С-300. Наведение вели два «Байрактара ТБ-2», а в небе у острова на больших высотах зафиксировали стратегический разведывательный беспилотник ВВС США «Глобал Хок» RQ-4.



«Реальное время» продолжает следить за развитием событий вокруг специальной военной операции на Украине. Вся важная информация — в сюжете интернет-газеты.



Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Маргарита Головатенко