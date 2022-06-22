Минобороны России: украинские националисты устроили провокацию, взорвав школу в Авдеевке

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ВСУ провели очередную провокацию для обвинения российских военных в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, украинские националисты взорвали здание одной из школ в Авдеевке ДНР и распространили сфабрикованные фото- и видеоматериалы в украинских и западных СМИ. Генерал подчеркнул, что в этом также планируется обвинить ВС России.

Кроме этого, в Славянске Краматорского района боевики украинских вооруженных формирований заминировали обочины автодороги по одной из улиц, примыкающей к трассе М-03. Местное население при этом специально не оповещали.

Фото: кадр видео Минобороны России

Сегодня в Минобороны рассказали, что российские военные войска и артиллерия поразили 253 района скопления живой силы и военной техники ВСУ и шесть складов с боеприпасами около Лисичанска, Верхнекаменки, Мирной Долины, Лоскутовки и Подлесного (ЛНР).

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Дарья Акимова