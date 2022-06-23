Транспортный коридор «Запад — Восток» продлят через регионы Сибири на Монголию и Китай

Транспортный коридор «Запад — Восток» продлят через регионы Сибири на Монголию и Китай. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

— Мы идем на Урал уже гарантированно, дальше идем на Челябинск и Тюмень, а следующее решение, которое президент одобрил: мы начнем уже частично расширять до четырех полос Омск, Новосибирск, Иркутск, Читу, Горно-Алтайск и выход на границы Китая и Монголии, — рассказал он.

Хуснуллин обратил внимание, что в России еще не строили такие масштабные транспортные коридоры. Проект предусматривает строительство обходов городов Сибири, пишет «РИА Новости».

О том, что российскими властями прорабатывается вопрос финансирования продления автотрассы М-12 до Новосибирска с выходом на Монголию, Марат Хуснуллин рассказывал в феврале этого года. Об этом он говорил и в декабре 2021-го, указывая, что в таком случае «у нас будет практически обеспечен выход на Северный Китай, через Монголию.



Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, президент России Владимир Путин назвал трассу М-12 Москва — Казань с выходом на Казахстан в рамках коридора Европа — Западный Китай крупнейшим проектом в сфере дорожного строительства. Он напомнил, что дорогу на востоке продлят до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска.



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Татьяна Демина