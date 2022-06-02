Владимир Путин назвал М-12 крупнейшим проектом в сфере дорожного строительства

Президент России Владимир Путин на совещании о развитии дорожного строительства назвал создание трассы М-12 Москва — Казань с выходом на Казахстан в рамках коридора Европа — Западный Китай крупнейшим проектом в сфере.



— Как мы и договаривались, на востоке дорога будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска, — сказал он.

Путин отметил, что в ближайшие пять лет в России необходимо привести в нормативное состояние не менее 85% всей опорной сети автодорог.

Фото: realnoevremya.ru

Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что строительство автотрассы М-12 Москва — Казань подорожало примерно на 30%. Стоимость дороги оценивалась в 630 млрд рублей по технико-экономическому обоснованию в 2018 году. Однако не были учтены грунтово-геологические условия.

Маргарита Головатенко