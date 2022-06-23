Картинной галерее в Челнах присвоят имя Гульсабиры Хакимовой

Фото: мэрия Набережных Челнов

Картинной галерее Набережных Челнов присвоят имя уроженки города, заслуженного работника культуры РСФСР и ТАССР Гульсабиры Хакимовой — основательнице учреждения. Инициативу поддержали в мэрии автограда.



Гульсабира Хакимова — почетный гражданин городов Набережные Челны и Мензелинск, кавалер орденов «Дружбы народов», «Знак Почета», ветеран тыла. В начале карьеры была учителем татарской школы, в 1943—1948 годах была первым секретарем райкома ВЛКСМ, с 1949 по 1951 год — директором детского дома. С 1973 по 1982 год работала заместителем председателя Набережночелнинского исполкома, затем до 2004 года — директором галереи.

Хакимова стала прообразом памятника «Родина-мать», открытого в мае 1975 года. Она ушла из жизни в сентябре 2021 года.

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Маргарита Головатенко