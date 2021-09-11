В Набережных Челнах простились с заслуженным работником культуры ТАССР и РСФСР Гульсабирой Хакимовой

В Набережных Челнах простились с заслуженным работником культуры ТАССР и РСФСР Гульсабирой Хакимовой. Она умерла накануне в возрасте 96 лет.

Прощание с Гульсабирой Хакимовой прошло сегодня в автограде у памятника «Родина-мать» в поселке ГЭС на улице Студенческой. Именно она стала прообразом этого монумента, пишут «Челнинские известия».

Гульсабира Хакимова является кавалером орденов «Дружбы народов» и «Знак Почета» и почетным гражданином Набережных Челнов. С 1973 по 1982 годы она работала заместителем председателя горисполкома. Еще 20 лет своей жизни она занимала должность директора городской картинной галереи.

Татьяна Демина