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В Набережных Челнах простились с заслуженным работником культуры ТАССР и РСФСР Гульсабирой Хакимовой

17:48, 11.09.2021
В Набережных Челнах простились с заслуженным работником культуры ТАССР и РСФСР Гульсабирой Хакимовой
Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах простились с заслуженным работником культуры ТАССР и РСФСР Гульсабирой Хакимовой. Она умерла накануне в возрасте 96 лет.

Прощание с Гульсабирой Хакимовой прошло сегодня в автограде у памятника «Родина-мать» в поселке ГЭС на улице Студенческой. Именно она стала прообразом этого монумента, пишут «Челнинские известия».

Гульсабира Хакимова является кавалером орденов «Дружбы народов» и «Знак Почета» и почетным гражданином Набережных Челнов. С 1973 по 1982 годы она работала заместителем председателя горисполкома. Еще 20 лет своей жизни она занимала должность директора городской картинной галереи.

Татьяна Демина
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