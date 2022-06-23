В Татарстане задолженность по зарплате оценивается в 41 миллион рублей — она самая большая в ПФО

На 1 июня 2021 года суммарная задолженность по зарплате в Татарстане оценивается в 41,1 миллиона рублей. Это самый большой долг в Приволжском федеральном округе, следует из данных Росстат.

За месяц сумма задолженности зарплаты в Татарстане снизилась на 11%. На 1 мая этого года она оценивалась в 46,2 миллиона рублей.

В Приволжском федеральном округе суммарная задолженность зарплаты составляет 74,8 миллиона рублей. Среди 14 регионов ее на 1 июня нет лишь в одном — в Ульяновской области.

В Саратовской области задолженность по зарплате оценивается в 12,3 миллиона рублей, в Пензенской области — в 9,3 миллиона, в Чувашии — в 4,4 миллиона, в Самарской области — в 2,2 миллиона, а в Оренбургской области — в 1,8 миллиона. В остальных регионах ПФО она не превышает одного миллиона рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В целом по России суммарная задолженность зарплаты на 1 составила 890 миллионов рублей. Самой большой ее размер в Северо-Западном федеральном округе — 157,9 миллиона.

Данные по задолженности сформированы Росстатом на основе данных, которые предоставляют организации наблюдаемых видов экономической деятельности за исключением тех, что относятся к субъектам малого предпринимательства. Речь идет об обрабатывающих производствах, сферах строительства, сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовки, транспорта, водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений и добыче полезных ископаемых.

По данным Росстата, на начало 2022 года задолженность в Татарстане достигала 47,6 миллиона рублей. Республика была на тот момент «лидером» среди регионов России по объему невыплаченных зарплат.



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Татьяна Демина