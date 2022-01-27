Татарстан попал в антилидеры по невыплаченным зарплатам на 47,6 млн рублей — это много или мало?

Татарстан стал «лидером» среди регионов России по объему невыплаченных зарплат. На начало 2022 года задолженность составила 47,6 миллиона рублей. Такими данными поделился Росстат.

Кроме Татарстана, в подобный антирейтинг угодили Тамбовская область с 47,1 млн рублей, Красноярский край с 46,2 миллиона рублей, Ростовская область с 43,3 миллиона рублей и Башкортостан с 42,1 миллиона рублей.

Всего в России задолженность по зарплатам составила 786,8 миллиона рублей. С 2003 года это стало минимальным показателем. Наибольшая часть задолженности в размере 784,1 миллиона рублей возникла из-за отсутствия у компаний собственных средств, еще 1,7 миллиона рублей — в связи с несвоевременным получением средств из федерального бюджета.

Фото: realnoevremya.ru

47,6 миллиона рублей — это:

$602,9 тысячи, или €533,9 тысячи, — по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. 16-я часть общей задолженности по стране — всего это 786,8 миллиона рублей.

общей задолженности по стране — всего это 786,8 миллиона рублей. В 3,9 раза больше задолженности по зарплатам в Саратовской области — согласно рейтингу Росстата, она занимает последнее место среди Приволжского федерального округа с 12,2 миллиона рублей.

задолженности по зарплатам в Саратовской области — согласно рейтингу Росстата, она занимает последнее место среди Приволжского федерального округа с 12,2 миллиона рублей. На 5,5 миллиона рублей больше , чем в соседнем Башкортостане — там работникам должны 42,1 миллиона рублей.

, чем в соседнем Башкортостане — там работникам должны 42,1 миллиона рублей. На 1,4 миллиона рублей меньше задолженности по РТ на начало декабря 2020 года — тогда она составила 49 миллионов рублей.

задолженности по РТ на начало декабря 2020 года — тогда она составила 49 миллионов рублей. Около 1 081 средней зарплаты по Татарстану — по итогам 2021 года она превышала 44 тысячи рублей.

по Татарстану — по итогам 2021 года она превышала 44 тысячи рублей. Где-то 90 лет труда , учитывая размер средней зарплаты по РТ в месяц.

, учитывая размер средней зарплаты по РТ в месяц. Стоимость примерно пяти трехкомнатных квартир на вторичном рынке жилья в Казани — по данным портала «РеалтиМаг», в январе 2022 года средняя цена на такую недвижимость составляет 9,2 миллиона рублей.

на вторичном рынке жилья в Казани — по данным портала «РеалтиМаг», в январе 2022 года средняя цена на такую недвижимость составляет 9,2 миллиона рублей. На 10,7 миллиона меньше задолженности по зарплате в Татарстане в 2015 году — на 1 апреля она составляла 58,3 миллиона рублей.

Дарья Акимова