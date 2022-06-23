Сегодня в Татарстане ожидаются дождь, гроза и до +28 градусов

В четверг, 23 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами возможны гроза и дожди, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Днем максимальная температура воздуха составит +19—24°С, в восточных районах Татарстана потеплеет до +28 градусов. В Казани прогнозируется от +22 до +24°С, в Набережных Челнах — от +23 до +28°С.

Ожидается северо-восточный умеренный ветер. При грозе его порывы могут достигать 15—18 м/с.

Фото: Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, днем в субботу воздух прогреется до +19...+24 градусов, в воскресенье — до +21—26°С. Республика будет находиться под влиянием западного антициклона.



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Татьяна Демина