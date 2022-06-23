Казанскому «Дому Роналда Макдоналда» в июле исполнится девять лет

Фото: предоставлено спикером

Директор казанского «Дома Роналда Макдоналда» Юлия Маркова рассказала «Реальному времени», что 10 июля организации исполнится девять лет.

— Мы будем праздновать наш день рождения. Кто-то скажет: это всего лишь девять лет. Для нас это целая жизнь, помощь 13 тысячам родителей и детей из разных уголков республики и страны, тысячи выздоровевших детей и тысячи счастливых семей, вернувшихся домой со здоровыми детьми. За все время открытия дома мы никогда не останавливали свою деятельность, и сейчас особенно важно продолжать помогать семьям с тяжелобольными детьми, делая все возможное, — сказала она.

Напомним, «Дом Роналда Макдоналда» открылся 10 июля 2013 года при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова. Он расположен на территории Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) и состоит из 24 спален, нескольких игровых комнат, столовой, кухни и прачечной.

Фото: rmhc.ru

Ранее стало известно, что казанский «Дом Роналда Макдоналда» сменит свое название и логотип. По словам Юлии Марковой, учредителями будут российские компании, а не глобальный фонд. Она также добавила, что в настоящее время организация в Казани ведет сбор пожертвований на ремонт двух номеров гостиницы.

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Максим Кокунин