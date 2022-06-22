Казанский «Дом Роналда Макдоналда» столкнулся с оттоком пожертвований

Фото: Олег Тихонов

Казанский «Дом Роналда Макдоналда» полностью содержится за счет пожертвований компаний и частных лиц, но в настоящее время число благотворителей значительно сократилось. Об этом «Реальному времени» рассказала директор семейной гостиницы Юлия Маркова.

— Все благотворительные фонды сейчас говорят о том, что лишились огромного числа благотворителей. И это правда, вести сбор пожертвований стало сложнее. Но мы не отчаиваемся и не опускаем руки, а продолжаем работать в том же темпе, придумываем интересные проекты и реализовываем их, — заявила она.

Маркова добавила, что в настоящее время «Дом Роналда Макдоналда» в Казани ведет сбор пожертвований на ремонт двух номеров гостиницы.

Фото: Олег Тихонов

В конце декабря 2021 года представители «Макдоналдс» передали директору бесплатной семейной гостиницы «Дом Роналда Макдоналда» Юлии Марковой сертификат на 1 млн рублей. Событие произошло в рамках «Дня добрых дел» — ежегодного благотворительного проекта «Макдоналдс».



Все собранные благотворительным фондом средства направляются на развитие бесплатной семейной гостиницы и «семейных комнат» при детских больницах, физкультурно-оздоровительных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья.

— Казань всегда была для «Макдоналдс» особенным городом. За время работы в Татарстане перечислено свыше 200 миллионов рублей на благотворительность, в том числе несколько лет назад компания открыла в Казани «Дом Роналда Макдоналда» — бесплатную семейную гостиницу рядом с ДРКБ, где дети могут жить вместе с семьей, пока проходят лечение. За 22 года работы «Макдоналдс» инвестировал в экономику Татарстана свыше 3,5 миллиарда рублей, — отметила руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью компании «Макдоналдс» Наталья Панова.



Напомним, «Дом Роналда Макдоналда» открылся 10 июля 2013 года при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова. Он расположен на территории Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) в Казани и включает 24 спальни, несколько игровых комнат, столовую, кухню и прачечную. Стоит отметить, что почти за 9 лет гостиница приняла более 13,5 тысячи родителей и детей из разных районов республики и других городов России.

Чтобы попасть в «Дом Роналда Макдоналда», родителям нужно обратиться к лечащему врачу в отделении ДРКБ, в котором проходит лечение их ребенок. Проживание в гостинице совершенно бесплатное, а условия заселения максимально упрощены. Ежегодно дом принимает более 600 семей, нуждающихся в помощи.

Стоит отметить, что ежегодное содержание гостиницы обходится в 12 миллионов рублей. В ближайшее время «Дом Роналда Макдоналда» сменит собственника, название и логотип.

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Максим Кокунин