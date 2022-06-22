В Госдуме предлагают устанавливать флаги России на спортивные и физкультурные объекты

Фото: Максим Платонов

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, который предлагает устанавливать российские флаги не только на зданиях школ, но и на физкультурных и спортивных объектах, независимо от формы собственности. Во время официальных физкультурных занятий и спортивных соревнованиях предлагается в обязательном порядке проводить церемонию поднятия флага. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента.

— Такой шаг является закономерным ответом на лишение права российских спортсменов международными спортивными организациями выступать и представлять свою страну на соответствующих соревнованиях, — говорится в пояснительной записке законопроекта.

Из пояснительной записки следует, что такое решение было принято на фоне долгого запрета российским спортсменам выступать под государственным флагом на многих официальных соревнованиях. Кроме того, исполнение гимна во время церемонии поднятия флага должно способствовать развитию солидарности российского гражданского общества.

В начале июня этого года Минпросвещения России утвердило стандарт по церемонии поднятия государственного флага в школах страны. Он согласован с председателем геральдического совета при президенте России. В стандарте описаны и порядок проведения церемонии поднятия флага, установления флага и герба России.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Минобрнауки Татарстана сообщало, что в школах республики планируется начинать занятия с поднятия двух государственных флагов — России и Татарстана.

В первый раз церемонию поднятия государственного флага провели 25 апреля, в Единый день поднятия государственного флага России. С 1 сентября во всех школах страны церемония будет проходить каждую неделю.

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Артем Гафаров