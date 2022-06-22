Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили четвертый раз с начала июня

Фото: Максим Платонов (архив)

Росавиация в четвертый раз с начала июня продлила ограничение полетов в аэропорты юга и центра России. Оно будет действовать до конца месяца.

— Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, — говорится в сообщении Росавиации.

Авиакомпаниям рекомендуют организовать перелеты по альтернативным маршрутам. Открыты для этого аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы и все остальные.

В этом месяце Росавиация продлевала ограничение полетов в аэропорты юга и центра России 4 июня — до 12 числа месяца, 11 июня — до 18-го 16 июня до 24-го.

Напомним, режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. Его ввели после начала специальной военной операции на Украине.

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Татьяна Демина