Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили третий раз с начала месяца
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 24 июня. Об этом сообщает Росавиация.
Временно закрыты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, передает «РИА Новости».
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.
На прошлой неделе режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов юга и центральной части России продлили до 18 июня. 4 июня сообщалось, что режим временного ограничения полетов будет продлен до 12 июня.
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