В Набережных Челнах очищают реку Мелекеска — видео

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В Набережных Челнах очищают реку Мелекеска. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На заросших берегах убирают камыш, рогозу и кустарники. Тут же работает дробильная установка и идет утилизация веток. По словам замдиректора филиала «Средневолгаводхоз» Рената Хасанова, сейчас завершается подготовительный этап работ, затем начнется уборка иловых отложений по руслу реки.

Расчистка Мелекески поделена на два этапа, общая протяженность береговой линии составляет 4,5 километра. Очищение реки проходит по федеральной программе «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». В ходе исследований выяснилось, что толщина илового осадка здесь достигала одного метра. Это негативно сказывалось на реке и окружающей биосистеме.

В начале июня на озере Глубоком в Казани прошла очередная природоохранная акция при участии татарстанского отделения Русского географического общества и Минэкологии республики. Порядок на прибрежной и в подводной зоне наводили дайверы, сотрудники министерства и все неравнодушные жители города. Совместными усилиями очищены 62 тысячи кв. м береговой территории и 7 тысяч кв. м под водой.

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Дарья Акимова