За чистое Глубокое: активисты и водолазы навели порядок на берегу и на дне озера

12:57, 05.06.2022 28 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

На озере Глубоком прошла очередная природоохранная акция при участии татарстанского отделения Русского географического общества и Минэкологии РТ. Порядок на прибрежной и в подводной зоне наводили дайверы регионального отделения Русского географического общества, сотрудники Минэкологии и все неравнодушные жители Казани. Совместными усилиями было очищено 62 000 кв. м береговой территории и 7 000 кв. м под водой. За полтора часа участники субботника собрали половину кузова КАМАЗа мусора.


комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 июн
    Своими преобразованиями оз. лебяжьего была нарушена вся экосистема озер и Глубокое заилилось. Скоро станет болотом, купаться там уже невозможно!
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