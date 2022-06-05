За чистое Глубокое: активисты и водолазы навели порядок на берегу и на дне озера

На озере Глубоком прошла очередная природоохранная акция при участии татарстанского отделения Русского географического общества и Минэкологии РТ. Порядок на прибрежной и в подводной зоне наводили дайверы регионального отделения Русского географического общества, сотрудники Минэкологии и все неравнодушные жители Казани. Совместными усилиями было очищено 62 000 кв. м береговой территории и 7 000 кв. м под водой. За полтора часа участники субботника собрали половину кузова КАМАЗа мусора.
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