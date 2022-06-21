Леонов допустил сокращение бюджета ФК «Рубин»

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов допустил сокращение бюджета казанского футбольного клуба «Рубин», занявшего 15-е место по итогам сезона Российской премьер-лиги и вылетевшего в Футбольную национальную лигу. Об этом он сообщил ТАСС.

По его словам, связано это с тем, что теперь клуб находится в ФНЛ. При этом у остальных профессиональных спортивных клубов Татарстана сохранятся имеющиеся бюджеты. Также министр добавил, что сметы по логистике могут снизиться за счет отсутствия выездов, сборов и еврокубков.

Кроме этого, Леонов рассказал, что спонсоры спортивных клубов Татарстана соблюдают все обязательства и не планируют существенного сокращения бюджетов на фоне осложнившейся экономической ситуации.

Фото: rubin-kazan.ru

Накануне «Рубин» обыграл футбольный клуб из Тольятти «Акрон». Матч, проходивший в столице Татарстана, закончился со счетом 1:0. В ФНЛ казанский клуб вылетел в конце мая.

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Дарья Акимова