Татарстан замкнул топ-10 регионов по обороту интернет-торговли в первом квартале 2022 года

Фото: Максим Платонов

Татарстан замкнул десятку регионов по обороту интернет-торговли в первом квартале этого года. Показатель республики составил 1,9%, в целом топ-10 регионов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не поменялся, сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ).



Лидером по обороту среди российских регионов стала Москва — 21,2%, на втором и третьем местах — Москва и Подмосковье — 21,2% и 10,6% соответственно. В десятку попали Санкт-Петербург — 7,5%, Краснодарский край — 4,2%, Свердловская область — 2,6%, Красноярский край — 2,6%, Ростовская область — 2,4%, Нижегородская область и Самарская область — по 2,0%.

В целом в России объем интернет-торговли в I квартале вырос почти на 60% по сравнению с тем же периодом 2021 года — до 1,25 трлн рублей.

Фото: Максим Платонов

В феврале сообщалось, что количество татарстанских продавцов на маркетплейсах в 2021 году выросло в 7 раз — с 3 291 в конце 2020 года до 23 098 в конце прошлого года. Доля Татарстана в России по количеству продавцов на маркетплейсах за год увеличилась с 1 до 3%, а в ПФО — с 25 до 29,5%.

Маргарита Головатенко