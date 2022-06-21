В Казани открылось семь ресторанов сети «Вкусно — и точка»
В Казани открылось семь обновленных ресторанов «Макдоналдс». Карта опубликована на сайте новой сети «Вкусно — и точка».
По данным «Реального времени», сегодня заработал ресторан на улице Искра, 7.
Также открылись точки по адресам: Дементьева, 1в, проспект Ямашева, 98б, Мамадышский тракт, 10б, Федосеевская, 1а (Кремлевская набережная), Рихарда Зорге, 66а, проспект Победы, 89. В минувшие выходные возобновил работу бывший «Макдоналдс» на Баумана.
Пока остаются закрытыми еще девять ресторанов сети в Ново-Савиновском, Вахитовском, Советском районах.
Согласно открытым данным, заведения на Николая Ершова 1а, Петербургской, 1 (ТЦ «Кольцо»), Павлюхина, 91, на проспекте Победы, 141 (ТЦ «Мега»), на проспекте Ямашева (ТЦ «Парк Хаус») откроются в понедельник, 27 июня.
Рестораны в Казани закрылись на ребрендинг 10 июня. О полном прекращении работы в России сеть McDonald's сообщила 16 мая.
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