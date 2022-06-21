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В Казани открылось семь ресторанов сети «Вкусно — и точка»

15:16, 21.06.2022
В Казани открылось семь ресторанов сети «Вкусно — и точка»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани открылось семь обновленных ресторанов «Макдоналдс». Карта опубликована на сайте новой сети «Вкусно — и точка».

По данным «Реального времени», сегодня заработал ресторан на улице Искра, 7.

Также открылись точки по адресам: Дементьева, 1в, проспект Ямашева, 98б, Мамадышский тракт, 10б, Федосеевская, 1а (Кремлевская набережная), Рихарда Зорге, 66а, проспект Победы, 89. В минувшие выходные возобновил работу бывший «Макдоналдс» на Баумана.

Фото: скриншот

Пока остаются закрытыми еще девять ресторанов сети в Ново-Савиновском, Вахитовском, Советском районах.

Согласно открытым данным, заведения на Николая Ершова 1а, Петербургской, 1 (ТЦ «Кольцо»), Павлюхина, 91, на проспекте Победы, 141 (ТЦ «Мега»), на проспекте Ямашева (ТЦ «Парк Хаус») откроются в понедельник, 27 июня.

Рестораны в Казани закрылись на ребрендинг 10 июня. О полном прекращении работы в России сеть McDonald's сообщила 16 мая.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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