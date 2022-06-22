На системы охранной сигнализации и оповещения при пожаре в двух казанских школах потратят 5,3 млн рублей

В Казани на монтаж систем автоматической охранной сигнализации, экстренного оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в двух школах потратят 5,3 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Системы охраны и пожарной сигнализации установят в лицее №146 «Ресурс» по улице Маршала Чуйкова и школе №114 по улице Кулагина. Работы должны быть выполнены в течение 30 дней с момента заключения контракта.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В школе №114 установят системы за 1,7 млн рублей, в лицее №145 — за 3,6 млн рублей.

На прошлой неделе стало известно, что еще в четырех детских садах Казани планируют установить системы экстренного речевого оповещения почти за 4,5 миллиона рублей. Кроме того, систему экстренного речевого оповещения установят также в детских садах №298 по ул. Мира, 31а; №299 по ул. Лукина, 48а и в двух зданиях детсада №366, расположенных в Казани по ул. Литвинова, 57. На эти цели предусмотрели 3,75 миллиона рублей.

Также, как выяснило ранее «Реальное время», в образовательных учреждениях Казани установят системы контроля и управления доступом. На эти цели из городского бюджета выделят более 10,9 миллиона рублей. Системами планируется оснастить 26 школ.

Татьяна Леухина