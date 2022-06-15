На установку систем экстренного речевого оповещения в четырех детсадах Казани потратят почти 4,5 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Еще в четырех детских садах Казани планируют установить системы экстренного речевого оповещения. На эти цели из городского бюджета выделят почти 4,5 миллиона рублей.

Системы экстренного речевого оповещения установят в детском саду №10 по ул. Мариупольской, 92 и детсаду №138 комбинированного вида по адресу: проезд Детский, 3. Также они появятся в детском саду №165 по ул. Коллективной, 25а и детсаду №203 по ул. Коллективной, 33а.

Самый дорогой объект — казанский детский сад №165. Монтаж системы экстренного речевого оповещения в нем обойдется почти в 1,4 миллиона рублей.

Минимальных затрат потребуют работы в детском саду №138 комбинированного вида — всего 643 тысячи рублей. На детсад №203 потратят 1,3 миллиона рублей, а на детский сад №10 — 1,13 миллиона.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Заказчик — Департамент телекоммуникационных технологий Казани. Подрядчика определят 24 июня. Работы требуется завершить в течение 30 дней с момента заключения контракта, следует из документации на портале госзакупок.

В Казани систему экстренного речевого оповещения установят также в детских садах №298 по ул. Мира, 31а, №299 по ул. Лукина, 48а, и в двух зданиях детсада №366, расположенных в Казани по ул. Литвинова, 57. На эти цели предусмотрели 3,75 миллиона рублей.

В марте стало известно, что из бюджета Татарстана на мероприятия по обеспечению общественной и антитеррористической безопасности в детских образовательных учреждениях Казани выделили 1,1 миллиарда рублей. На эти средства среди прочего в 53 школах, 140 детсадах и 22 учреждениях дополнительного образования на первом этаже оборудуют помещения для охраны с системой видеонаблюдения, сигнализацией и тревожной кнопкой.



Татьяна Демина