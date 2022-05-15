В трех детских садах Казани установят системы экстренного речевого оповещения за 3,7 миллиона рублей

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани систему экстренного речевого оповещения установят еще в трех детских садах. На эти цели предусмотрели 3,75 миллиона рублей. Выделят их из городского бюджета.

Системы экстренного речевого оповещения установят в детских садах №298 по ул. Мира, 31а и №299 по ул. Лукина, 48а. Появится и она в двух зданиях детсада №366, расположенных в Казани по ул. Литвинова, 57.

Заказчик — Департамент телекоммуникационных технологий Казани, требует разместить речевые оповещатели на стенах детских садов на высоте не менее 2,3 метра от пола и не менее 15 см от потолка до верхней части, следует из документации на портале госзакупок. Перед их установкой подрядчик должен провести комплексное обследование каждого объекта для определения порядка работ.

Напомним, меры безопасности в детских садах и школах Казани начали усиливать после трагедии в гимназии №175, которая произошла утром 11 мая 2021 года. Как рассказали в мэрии города, в этом году оборудование с системой экстренного оповещения при ЧС появится еще в 103 школах и 319 детсадах.

Фото: Максим Платонов (архив)

В марте стало известно, что из бюджета Татарстана на мероприятия по обеспечению общественной и антитеррористической безопасности в детских образовательных учреждениях Казани выделили 1,1 миллиарда рублей. Указывалось, что на эти средства среди прочего в 53 школах, 140 детсадах и 22 учреждениях дополнительного образования на первом этаже оборудуют помещения для охраны с системой видеонаблюдения, сигнализацией и тревожной кнопкой.



Татьяна Демина