В КФУ открылась первая в Татарстане магистратура по медицинскому направлению

В Казанском федеральном университете открылась первая в Татарстане магистратура по направлению подготовки «Общественное здравоохранение» (профиль «Здоровье и долголетие»). Об этом сообщает пресс-служба вуза.



Обучение будет проходить на базе Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Выпускники получат диплом государственного образца о высшем медицинском образовании «Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья». Это позволит занимать руководящие посты в сфере здравоохранения.

Фото: Максим Платонов

Подать документы на обучение в магистратуру могут все, у кого есть диплом о высшем образовании. Обучение платное.

О планах открытия в этом году первой магистратуры по медицинскому направлению в КФУ сообщалось в сентябре 2021 года. Тогда же сообщалось о планах набора группы из 15 человек.

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Маргарита Головатенко